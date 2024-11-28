رفض الإفراج عن “ديدي” للمرة الثالثة بكفالة 77 مليون ودلار

لا تزال قضية شون “ديدي” كومبس، قطب الموسيقى الشهير، تشغل الرأي العام بعد رفض طلب الإفراج بكفالة عنه للمرة الثالثة بمبلغ 77 مليون دولار، كومبس، البالغ من العمر 55 عامًا، يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار بالجنس والابتزاز والعنف، والاعتداء على الأطفال، ووسط جدل قانوني كبير حول الأدلة والإجراءات القضائية.

تفاصيل القضية:

1. رفض الإفراج بكفالة:

• جاء قرار الرفض من القاضي الفيدرالي “أرون سوبرامانيان”، الذي استند إلى أدلة تؤكد خطورة كومبس واحتمالية تلاعبه بالشهود.

• تم رفض الكفالة رغم اقتراح محاميه تقديم ضمانات مالية متفاوتة تصل إلى 50 مليون يورو، و ٧٧ مليون دولار، معتبرين أنها كافية لضمان التزامه بشروط الإفراج.

2. أسباب الرفض:

• قدم الادعاء أدلة على خروقات قام بها كومبس داخل السجن، منها استخدام هواتف سجناء آخرين للتواصل بشكل غير قانوني.

• زُعم أنه نظم حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على هيئة المحلفين ومحاولة تسريب معلومات تخدم قضيته.

3. السجل القضائي:

• رفض القضاة سابقًا طلبين للإفراج بكفالة، مؤكدين أن وجود كومبس خارج السجن يشكل تهديدًا على سلامة المجتمع واحتمال هروبه.

• وفقًا للادعاء، اتصل كومبس بشهود عبر أطراف ثالثة، ما يزيد من تعقيد قضيته.

الادعاءات ضد كومبس:

1. تهمة الاتجار بالجنس:

• يتهم كومبس بإجبار النساء على أعمال جنسية غير consensual بمساعدة موظفيه وزملائه.

• تشمل التهم استخدام العنف والابتزاز للسيطرة على الضحايا، بما في ذلك حالات اختطاف وحرق عمد.

2. الدفاع:

• ينفي كومبس جميع التهم الموجهة إليه، مدعيًا أن العلاقات المزعومة كانت بالتراضي.

• أكد فريقه القانوني أن الأدلة الجديدة تدحض الرواية القائلة بأنه استغل “سلطته” لتنسيق هذه الأفعال.

تأثير القضية على الرأي العام:

• التأثير الاجتماعي:

• أثارت القضية تساؤلات حول استغلال النفوذ والشهرة في التهرب من العدالة.

• تُعد هذه المحاكمة واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي تورطت فيها شخصيات بارزة في صناعة الموسيقى.

• رد فعل كومبس:

• في وثائق قضائية، شبه كومبس نفسه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه يستحق معاملة قانونية مماثلة لتلك التي حصل عليها ترامب أثناء محاكمته.

قرار القاضي الأخير:

• رفض القاضي جميع اقتراحات الدفاع للإفراج بكفالة، مشيرًا إلى عدم وجود أي ضمانات يمكنها حماية المجتمع.

• شدد القرار على أن الأدلة المقدمة كافية لتبرير استمرار احتجاز كومبس حتى موعد محاكمته في مايو 2025.

موعد المحاكمة:

من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 5 مايو 2025، حيث ستتم مراجعة جميع الأدلة والاستماع لشهادات الشهود، وسط ترقب إعلامي وشعبي كبير.