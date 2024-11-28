الأحد المقبل.. انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الثامن بجامعة سوهاج ضمن "بداية"

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الثامن للجامعة تحت عنوان "بيئتنا مسئوليتنا"، وذلك يوم الأحد القادم الأول من ديسمبر، والذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويستمر لمدة 5 أيام بمقري الجامعة القديم والجديد، فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف تنمية مهارات وقدرات المواطنين والاستثمار في رأس المال البشري.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الأسبوع البيئي يهدف إلى إبراز دور الجامعة تجاه البيئة، وتوضيح جهودها المبذولة من أجل الحفاظ عليها، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية لمحاربة التحديات التى تواجه المشكلات البيئية، لتوفير بيئة صحية متكاملة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، إلى جانب نشر الوعى البيئي لدى الطلاب، وتوظيف طاقاتهم فى مجال العمل التطوعى لخدمة المجتمع والبيئة، والتشجيع على السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام الأدوات والمنتجات المستدامة.

وأكدت الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع، أن الجامعة حريصة على تنظيم فعاليات الأسبوع البيئي بشكل سنوى، لما له من أثر إيجابي لدى الطلاب، بما يتضمنه من محاضرات توعوية وتثقيفية وأنشطة مجتمعية يشارك بها طلاب الجامعة، الذين سيحملون راية التطوير والتنمية في المستقبل.

وأوضحت أن الفعاليات تشارك بها كافة الكليات والمراكز والوحدات بمحاضرات وورش عمل وأنشطة متميزة تعزز التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.