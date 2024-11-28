الداخلية تواصل مداهمة أوكار تجار المخدرات في المحافظات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.. وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - فرد خرطوش - عدد من الطلقات - هاتف محمول - مبلغ مالى ).

مديرية أمن قنا

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة فرشوط.. وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 5 كيلو جرام - فرد محلى - عدد من الطلقات - مبلغ مالى - هاتف محمول ).

️ مديرية أمن المنيا

ضبط (3 عناصر إجرامية"لـ2 منهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطةملوى..وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام - فرد محلى - فرد خرطوش - عدد من الطلقات - 2 سيارة - 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى - 3هاتف محمول ).

️ مديرية أمن مطروح

ضبط (4 عناصر إجرامية" لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة برانى.. وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (كمية مخدر الحشيش وزنت 150كيلو جرام - 15ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - 12 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - بندقية آلية - طبنجة -2 سيارة - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة ). وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 22 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.