جامعة بني سويف الأهلية تستقبل لجنة "الأعلى للجامعات" لتقييم الموارد ببرنامج التمريض

استقبلت جامعة بني سويف الأهلية، برئاسة الدكتور منصور حسن، اليوم الخميس، لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات لتقييم الموارد البشرية والمادية ببرنامج التمريض بالجامعة الأهلية وذلك للكليات التي لم يمر علي إنشائها عشر سنوات، ومتابعة انتظام الدراسة بالكليات، وزيارة المعامل والمدرجات والمكتبات، وقاعات الانشطة الطلابية، والملاعب للوقوف علي مدي جودة البنية التحتية، جاء ذلك بحضور الدكتور ابو الحسن عبد الموجود النائب الاكاديمي بالجامعة الاهلية، والدكتور احمد اسامة الجندي عميد قطاع العلوم الصحية ، والدكتورة دعاء احمد حمدي رئيس قطاع شئون التعليم والطلاب.

وضمت اللجنة الدكتورة جيهان محمد احمد أمين لجنةقطاع التمريض بالمجلس الاعلي للجامعات، والدكتورة صباح سعد شرقاوي عميد كلية التمريض بجامعة 6 اكتوبر، والدكتور محمد ناجي محيسن عميد كلية التمريض بجامعة بني سويف، والدكتورة سهام الموافي مدير برنامج التمريض بجامعة بني سويف الأهلية.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة الأهلية تتبني استراتيجية تعليمية متطورة تقوم في الأساس علي منظومة متكاملة من البرامج والتخصصات التي تواكب احتياجات سوق العمل، وتعمل علي بناء شخصية الطالب الجامعي من خلال تدريس المناهج الحديثة وربطها بالواقع العملي. وتطوير المهارات الذهنية والتحليلية للطلاب.

وتهدف تلك البرامج الجديدة إلى تأهيل جيل متميز من القانونيين من خلال مناهج متطورة وتدريس تطبيقي فعال، مع التركيز على تطوير المهارات المهنية والبحثية للطلاب. ويتميز البرنامج بتقديم مزيج من المعرفة النظرية والتطبيق العملي في مختلف مجالات القانون العام والخاص.