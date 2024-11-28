تفاصيل مقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في قنا

وردت معلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أكدتها التحريات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام عن قيام 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مطلوب ضبطهم فى قضايا "قتل - شروع فى قتل - مخدرات - سلاح نارى - إطلاق أعيرة نارية - سرقة بالإكراه") بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، متخذين من دائرة مركز شرطة دشنا بقنا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وإصابة ضابط شرطة، وضبط بحوزتهم على 11 قطعة سلاح نارى عبارة عن بنادق "آلية، خرطوش" - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.