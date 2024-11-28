الداخلية تشارك في ورشة حماية حقوق الأطفال من المخاطر الأمنية لاستخدام الأجهزة الذكية

شاركت وزارة الداخلية فى ورشة العمل التدريبية التى نظمها المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان حول (حماية حقوق الأطفال من المخاطر الأمنية لاستخدام الأجهزة الذكية) وذلك فى إطار اضطلاع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بدوره فى تنمية وثقل مهارات الكوادر الشرطية العربية من خلال تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية.

حيث شارك فى الورشة 204 من ممثلى وزارات الداخلية العربية (جمهورية مصر العربية - المملكة الأردنية الهاشمية - دولة الإمارات العربية المتحدة - البحرين - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - الجمهورية العربية السورية - جمهورية العراق - سلطنة عُمان - دولة فلسطين - دولة قطر - دولة الكويت - الجمهورية اللبنانية - دولة ليبيا - المملكة المغربية - الجمهورية اليمنية) عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقد تناولت ورشة العمل العديد من المحاور الهامة من بينها إستعراض أشكال الجرائم التى تقع على الأطفال جراء الإستخدام السيىء للأجهزة الذكية والإنترنت، إلى جانب إلقاء الضوء على مخاطر ألعاب العنف الإلكترونى على الطفل والمجتمع، بالإضافة إلى إبراز جهود وزارات الداخلية العربية فى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية.

وخلال فعاليات الورشة ألقى اللواء أسامة خلف - مدير المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان كلمة رحب خلالها بالمشاركين، وأكد على أهمية موضوع ورشة العمل نظرًا لزيادة الإعتماد على التقنيات التكنولوجية، وأن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضه للتأثيرات السلبية لهذه التقنيات خلال السنوا ت الأخيرة.. مؤكدًا على أن إستخدامهم للأجهزة الذكية يتطلب توازنًا دقيقًا بين الإستفادة من التكنولوجيا وبين الحماية من مخاطرها، مستعرضًا جانب من تلك المخاطر.

كما تم خلال ورشة العمل عرض الفيلم الذى أعده المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الانسان تحت عنوان (الأطفال وعالم الأجهزة الذكية) تناول جانب من المخاطر التى يتعرض لها #الأطفال فى الفضاء الإلكترونى، كما تم إستعراض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة والتى لاقت تفاعلًا من قِبل المشاركين سعيًا إلى الإستفادة من مختلف التجارب.

وفى ختام فعاليات ورشة العمل تم الإتفاق على عدد من التوصيات الهامة جاء أبرزها (استكمال نهج تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية للإدارات المعنية بحماية حقوق الطفل مع وضع الخطط الإستراتيجية اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية فى ظل تزايد إستخدام الذكاء الإصطناعى وتطبيقاته - اعتماد المزيد من الخطوات التى تساهم فى تسهيل وتيسير وتطوير الإجراءات الخاصة بالقضايا الرقمية - تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية الإجتماعية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية الأطفال - إطلاق المزيد من الحملات التوعوية الهادفة إلى تثقيف الأطفال والأسرة بمخاطر الفضاء الإلكترونى).. كما تم الإتفاق على عقد المزيد من ورش العمل للوقوف على آخر المستجدات فى هذا المجال.