جامعة دمياط تعلن تشكيل اتحاد الطلاب لعام 2024/2025

اختتمت اليوم أعمال الجولة النهائية لانتخابات مجلس اتحاد طلاب جامعة دمياط للعام الجامعي 2024/2025، والتي أُجريت في قاعة المؤتمرات "فاروق شوشة"، برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة.

وجرت الانتخابات وسط إشراف دقيق من لجنة الإشراف العليا المشكلة برئاسة الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور سمير الجمال عميد كلية الحقوق، الدكتور عصام الدسوقي أستاذ مساعد علم النفس المتفرغ بكلية التربية، محمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والطالب أحمد وليد عبد العزيز بالفرقة الرابعة بكلية الآداب، والطالبة رحمة أشرف علي بالفرقة الأولى بكلية الفنون التطبيقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات ووكلائها، ورواد أسرة "طلاب من أجل مصر" ، وطلاب الأسرة، وأعضاء اتحادات طلاب الكليات، والطلاب المشاركين.

وأعلن الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز الطالبة سارة عماد الدين عبد القادر بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة دمياط، والطالب أنس أحمد الدسوقي عيد نائبًا للرئيس.

كما تم انتخاب أمناء وأمناء مساعدين للجان الفرعية للاتحاد، التي تضم لجان الأسر الطلابية، الفنية، الرياضية، الثقافية، الجوالة، الاجتماعية، والعلمية.

وجاء تشكيل اللجان الفرعية لاتحاد الطلاب في تفاصيل نتائج الانتخابات

على النحو التالي :

لجنة الأسر الطلابية

أمين اللجنة: الطالبة مريام فارس الفلاح

أمين مساعد: الطالب حسين ماجد الإتربي.

اللجنة الفنية:

أمين اللجنة: الطالبة مريم إبراهيم أنور

أمين مساعد: الطالبة ملك عمرو سرية

اللجنة الرياضية:

أمين اللجنة: الطالب يوسف محمد المهدي

أمين مساعد: الطالبة صافي مصطفى الغالي.

اللجنة الثقافية:

أمين اللجنة: الطالبة نورهان سعد البنان

أمين مساعد: الطالبة شهد السيد الداوودي.

لجنة الجوالة:

أمين اللجنة: الطالب عبد الرحمن أيمن حواس

أمين مساعد: الطالبة جنة عبد الخالق السعيد

اللجنة الاجتماعية:

أمين اللجنة: الطالبة شهد السيد الأسمر

أمين مساعد: الطالب محمد رضا عسل

اللجنة العلمية:

أمين اللجنة: الطالبة إسراء سامي عميره

أمين مساعد: الطالب أحمد أكرم المنسي

وفي ختام الانتخابات، قدم الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة تهنئته للفائزين بمناصب مجلس اتحاد طلاب الجامعة لهذا العام، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم وتعزيز جهود الجامعة في دعم ورعاية الطلاب، كما وجه شكره لجميع أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وجميع المشاركين في تنظيم هذه العملية الديمقراطية التي جرت في مناخ من الشفافية والنزاهة.