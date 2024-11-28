بعد فوزها بجائزة التميز الحكومي العربي.. محطات من النجاح لـ منال عوض وزيرة التنمية المحلية

لم تفوز الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم بجائزة التميز الحكومى العربى في دورتها الثالثة كأفضل محافظ على مستوى العالم العربى عن الإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال توليها منصب محافظ دمياط من قبيل الصدفة ، فالمتابع لمسيرتها العملية المهلمة على مدار 10 سنوات منذ توليها منصب نائب محافظ الجيزة في عام 2015، وبداية رحلتها مع العمل الحكومى والمحلى وحتى توليها منصب محافظ دمياط في 2018، وحتى جلوسها على كرسى وزارة التنمية المحلية كأول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب ، يتأكد أنها تمتلك عزيمة وإصرار على النجاح والتميز والتفوق في كافة المهام التي تتولها ولا تعرف المستحيل وتسعى دائماً للإبتكار في حل أى مشكلات ومواجهة أي تحديات بالعلم والمعرفة .



الدكتورة منال عوض سيدة مصرية قبطية تمتلك المقومات التي تؤهلها وتساعدها لشغل المناصب الهامة، وتعد نموذجا وقدوة للمرأة المصرية، التي تسعى إلى خدمة مجتمعها وبلدها، وترسم صورة إيجابية عن المرأة العربية والمصرية في مختلف المناصب التي تولتها .

وخلال توليها منصب محافظ دمياط أطلق عليها الشعب الدمياطي "المرأة الحديدية" لصرامتها خلال فترة توليها المنصب ، حيث استطاعت تحقيق إنجازات واضحة في قطاعات التنمية المختلفة.

كما تمكنت الدكتورة منال عوض من إحداث طفرة حقيقية وتنموية على أرض محافظة دمياط والنهوض بها ، حيث أثر وجودها على إنجاز وإقامة العديد من المشروعات القومية على أرض المحافظة ، وإقامة مدينة للأثاث ، وتحسين البنية التحتية ، والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاستثمارية للمحافظة، وتطوير العشوائيات والمشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل كافة الإجراءات وتقديمها بشكل سريع بما يحقق رضا المواطن.

وكذا ملف التخطيط العمرانى وإعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والاسراتيجية وكذا اتخاذ خطوات فعالة وجادة في ملفات النظافة وتحسين البيئة والحد من التلوث البيئي ، و التصدى بكل حسم لإزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف وتقنين وضع اليد والأمن الغذائي وتطوير رأس البر وجعلها مدينة سياحية تمتلك كافة المقومات التي تؤلها لجذب سياحة من داخل وخارج مصر .



وتتبع “عوض” المنهج الميدانى والجولات للتعرف كافة الملفات الخدمية على أرض الواقع لاتخاذ القرار المناسب، ورغم كونها سيدة إلا أنها استطاعت أن تقتحم العديد من الملفات على أرض محافظة دمياط وتحقيق طفرة ومعدلات كبيرة في المشروعات القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذ مشروعات عديدة في قطاعات البنية التحتية والتطوير والتجميل وتحسين الخدمات لتصل محافظة دمياط لأعلى مستوى من التطوير والنهوض بالمستوى الخدمى والتنموى فى إطار خطة الدولة المصرية والرؤية الشاملة للرئيس عبدالفتاح السيسى لتتبوأ مكانتها كقاعدة صناعية واقتصادية واستثمارية مهمة للدولة المصرية .

كما جاء فوز منال عوض بجائزة التميز الحكومي تقديراً لجهودها المتميزة والنجاحات التي حققتها خلال توليها منصب محافظ دمياط خلال الفترة من عام 2018 وحتى يوليو 2024 ، حيث جرى اختيار الدكتورة منال عوض ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرا لعام 2018 وذلك من خلال «منتدى الخمسين»، لإسهاماتها الناجحة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية في يناير 2019، وذلك وفقا للتقرير الذي أعده المنتدى بالاعتماد على عدد من المعايير المهنية المتوافقة مع مراكز التصنيف المعتمدة للاختيار ، كما اختيرت ضمن أبرز الشخصيات النسائية الملهمة بالوطن العربي من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.



كما حصلت الدكتورة منال عوض على درع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لاختيار محافظة دمياط عاصمة الابتكار عام 2018 خلال الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار في نوفمبر 2018 ، وكذا الحصول على درع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لحصول محافظة دمياط علي أفضل المؤشرات في التعاون الدولي عام 2019 .



ومنذ انطلاق جائزة التميز الحكومي على مستوي الدولة المصرية بالتعاون مع حكومة الإمارات حصلت مدينة رأس البر بدمياط على جائزة التميز الحكومي عام 2019 ، بالإضافة إلى حصول محافظة دمياط على 4 مراكز في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي عن مدينة رأس البر والوحدة المحلية لقرية الشعراء ومكتب التأهيل الاجتماعي بكفر سعد ومكتب التأهيل الاجتماعي بالزرقا ، كما انضمت مدينة دمياط كعضوًا في الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكـو يونيو 2019 ، كما حصلت محافظة دمياط على 3 جوائز في مسابقة التميز الحكومي لعام 2023 عن التميز المؤسسي (رأس البر - دمياط - العلاقات العامة بمدينة رأس البر ) .

وحصلت محافظة دمياط في عهد الدكتورة منال عوض على جائزة اليونيسكو لمدن التعلم لعام 2021 وذلك ضمن عشر مدن بمختلف دول العالم و تم اختيارها من قبل معهد اليونيسكو للتعلم مدى الحياه بناءً على توصية من هيئة محلفين مستقلة تضم خبراء دوليين ، كما تم تكريم محافظة دمياط لحصولها على المركز الثاني في محور أفضل دراسات دعم قرار.



كما حصلت محافظة دمياط على المراكز الأولى لعام 2023 بالمؤشر الفرعى للخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين والمؤشر الفرعى للابتكار الأخضر بجائزة عاصمة الابتكار مصر لعام 2022 ، كما حصلت دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، وذلك ضمن عشر دول حول العالم، بعد تنفيذ مشروع المدينة الصديقة للنساء والفتيات «Safe City»، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وبتمويل هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتم اختيار الدكتورة منال عوض ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة بالوطن العربي من خلال الحوار أطلقه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت شعار "المرأة في القيادة" وتكريمها ضمن أفضل 10 سيدات تميزًا في تحقيق استراتيجية «بناء مصر أقوى» خلال الحفل الذى أقامته سفارتا السويد وكندا ، كما فاز مشروع «ميناء بحرى للصيد بمدينة عزبة البرج» بالمركز الثالث فئة المشروعات الكبيرة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.