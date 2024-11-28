باحثة: إن تم خرق الاتفاق ستصبح منطقة الجنوب اللبناني هشة أمنيًا

قالت الدكتورة زينة منصور الأكاديمية والباحثة السياسية، إنّه لو تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار ستصبح منطقة الجنوب اللبناني هشة أمنيا، لافتةً إلى أن التحديات على الجانب اللبناني باتت معروفة، مثل الالتزام بالقرار 1701 بمفهومه التنفيذي والالتزام باتفاق الهدنة عام 1949 المستوحى منها القرار 1701، وأخذ هذا القرار انطلاقة من أجل تطبيق باقي القرارات الدولية التي تحافظ على سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها احتراما للدستور اللبناني.

وأضافت منصور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مدة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوما تعتبر مرحلة مفصلية في تقييم هذا الاتفاق، موضحةً: «هذا ليس نهاية الحرب، لكنه اتفاق وقف إطلاق الحرب».

وتابعت: «إذا نجحت الآليات التنفيذية لهذا الاتفاق سيؤدي إلى اتفاقات لاحقة، وسيكون مرحلة انتقالية إيجابية، أما لو تم خرقه ولم تحترم بنوده ولم تنفذ التعهدات والضمانات والآليات سيكون اتفاقا هشا وسيجعل من منطقة الجنوب الممتدة بين خط الليطاني والخط الأزرق منطقة هشة أو رخوة أمنيا».