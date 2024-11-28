الإحصاء: 2.42 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال سبتمبر 2024

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الخميس، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر سبتمبر 2024.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وأضاف الجهاز أنه بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 106.49 خلال شهر سبتمبر 2024 (أولـي) مقابل 109.13خلال شهر أغسطس 2024(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.4%.

ولفت إلى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا حيث بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المنسوجات 185.42 خــــــلال شـــهــــر سبتمبر 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر أغسطس 2024 حيــــث بلــــغ 159.05 بنسبة ارتفاع قــدرهـــا 16.58٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القيــاســـي للطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 159.49 خلال شــهـــر سبتمبر 2024 مقــــارنة بشهـــر أغسطس 2024 حيـث بلغ 122.90 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 29.77٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

واشار الجهاز الي الانشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 310.89 خلال شهــر سبتمبر 2024 مقــارنة بشــهــر أغسطس 2024 حيــث بلغ 513.60 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 39.47 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

و بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة منتجات المعادن اللافــلزية (طوب وزجاج وأسمنت) 74.30 خـــلال شهــــر سبتمبر 2024 مقــارنـة بشــهر أغسطس 2024 حــيــث بــــلـــغ 83.49 بــنســبـة انخــفــاض قــدرهـا 11.02٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.