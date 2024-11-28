وكيل تعليم الفيوم يفتتح معرض أنشطة ووسائل رياض الأطفال ويشهد مهرجان عيد الطفولة

شهد الدكتور حالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مهرجان عيد الطفولة على مستوى المديرية بمشاركة جميع الإدارات التعليمية ، وبحضور ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وهدى محمد موجة عام رياض الأطفال، وفريق العمل بتوجية رياض الأطفال بالمديرية والإدارات التعليمية، وعدد من مديري الإدارات التعليمية والشئون التنفيذية وإدارة الأنشطة والعلاقات العامة.



افتتح الدكتور خالد قبيصي، معرض الوسائل التعليمية وأنشطة رياض الأطفال، بقاعة مركز مصادر التعلم بديوان المديرية ، وتم عرض إبداعات الروضات المتميزة ووسائلها المستخدمة في تنفيذ أنشطة رياض الأطفال داخل القاعات، ويشمل المعرض ، نوافذ المنهج الجديد برياض الأطفال 2.0 ومنها:

أولاً : نافذة اللغة العربية

ثانياً : نافذة الرياضيات.

ثالثاً : نافذة القيم الدينية والأخلاقية

رابعاً : نافذة اللغة الإنجليزية.

خامساً : نافذة متعدد التخصصات.

سادساً: متعدد النوافذ.

وتشمل النوافذ أنشطة متعددة ، ومنها أجزاء النباتات ، وشجرة العائلة، والالات الموسيقية ، والبازل ، والأبواب المغلقة ،والحروف المتحركة ، وأسرتي ، وأجزاء جسم الإنسان ، ووسائل المواصلات ، ومعالم الفيوم التاريخية والأثرية والسياحية ، ومصادر المياه ، وشجرة العائلة ، والحروف ، والأرقام ، وبيت الاستراتيجيات ، وشبكة المفردات.

كما حضر وكيل الوزارة ومرافقوه، حفل عيد الطفولة بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم للطفل محمد عمرو برياض أطفال مدرسة مجمع دار السلام بطامية ، والسلام الوطني ، وعرض أحلام الطفولة - مدرسة الغرق- إدارة اطسا، واستعراض مصر حكاية - مدرسة منارة الأندلس - إدارة شرق الفيوم، وفقرة عيد الطفولة - مدرسة الأندلس - إدارة غرب الفيوم ، والعرض المسرحي ، مسرحية الأسد والفأر- مدرسة أرض البحوث- إدارة شرق الفيوم، والشعر الوطني- مدرسة مجمع دار السلام- إدارة طامية، واستعراض جرس الفسحة - مدرسة الصداقة- إدارة غرب، واستعراض احنا جيل جديد- مدرسة حمادة طنطاوي- إدارة سنورس، وقصيدة شعر- واستعراض يلا بينا- مدرسة بنات العجميين- إدارة ابشواي، واستعراض البنات ألطف الكائنات- مدرسة الجلاء- إدارة سنورس، وفقرة انا المصري- مدرسة عثمان بن عفان- إدارة شرق، واستعراض ضم البيئة - مدرسة المنشية- إدارة غرب الفيوم التعليمية.

أشاد وكيل الوزارة بالمستوى المتميز لأطفال رياض الأطفال والمستوى المتميز لجميع الفقرات والاستعراضات المقدمة بالحفل.

قدم دكتور خالد قبيصي، رسالة شكر لتوجية عام رياض الأطفال وفريق العمل بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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