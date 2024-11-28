ليلة رقص معاصر تفتتح برنامج الندوات والورش غدا الجمعة بجوتة التحرير

ضمن فعاليات ليلة رقص معاصر، والتي تستمر في الفترة من 26 نوفمبر الى 12 ديسمبر بالقاهرة والاسكندرية والمنيا، يبدأ من غد الجمعة، برنامج الندوات والورش والذي يتضمن 4 موضوعات على مدار يومين بمعهد جوتة بشارع البستان بوسط البلد، يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مهارات ومعرفة الفنانين من خلال سلسلة من برامج بناء القدرات،كل منها يركز على مواضيع ناشئة في مجال إنتاج الرقص المعاصر، وتقدم جميعها بالمجان بتسجيل حضور مسبق.

يفتتح البرنامج بورشة مع المدير الفني لليلة رقص معاصر عزت اسماعيل في تمام الثالثة عصرا، حول تمكين الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه الورشة التفاعلية للفنانين فرصة لاكتشاف الإمكانات الإبداعية لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT، لتعزيز العملية الفنية في مجال الفنون الأدائية الحية، يعقبها في تمام الخامسة عصرا ندوة "مدخل في الفن و الضرائب " للمحاسب أحمد ناجي، تأخذ هذه المقدمة الفنانين عبر مفاهيم مختلفة تشمل "الفاتورة الإلكترونية، نظم الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة، وأنظمة المحاسبة" للفنانين والعروض الفنية.

أما السبت فيبدأ البرنامج في الثانية عشر ظهرا بنقاش حول "المنتج للفنان" والذي يقدمه المخرج أحمد العطار، هذا الحوار يتناول العلاقة الديناميكية بين المنتجين والفنانين في عالم الرقص المعاصر والفنون، مع التركيز على أدوار وحقوق ومسؤوليات كلا الطرفين، خاصة بالنسبة للراقصين ومصممي الرقصات المشاركين في الإنتاجات الفنية، يعقبها في تمام الثانية عصر ماستر كلاس في الانتاج مع مديرة الإنتاج مرام عبد المقصود، والتي تركز بشكل أساسي على البروتوكولات وأكواد التعامل مع الفرق التقنية والإدارية في المسارح والمساحات الفنية المختلفة و التحديات التي تواجه العملية الانتاجية للعروض.