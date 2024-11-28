وزيرة التنمية المحلية: المرأة المصرية تعيش "عصرها الماسي" في عهد الرئيس السيسي

أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالفوز اليوم بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة (2023 – 2024)، عن فئة أفضل محافظ عربي كأول سيدة مصرية تنال شرف الفوز بهذه الجائزة منذ إنطلاقها ، مشيرة إلى أن تلك الجائزة وسام على صدرها وتهديها لكل امرأة عربية ومصرية تكافح وتساهم في تنمية مجتمعاتنا العربية .

وأشارت د.منال عوض إلى أن حصولها على تلك الجائزة يعد تكريماً للمرأة المصرية وتكليلاً لجهودها وسعيها المستمر نحو الأفضل خاصة فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على جائزة التميز الحكومي العربي، وهي الجائزة الأكبر عربياً في مجال التطوير والتميز الإداري بالمنطقة، وبمثابة دفعة حقيقية للارتقاء بالأداء الحكومي في دولنا العربية.

كما وجهت “عوض” خالص الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والرعاية الكريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وللمنظمة العربية للتنمية الإدارية ولجامعة الدول العربية.



وأضافت وزيرة التنمية المحلية: "أتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات سيادته المستمرة على مدار العشر سنين الماضية؛ لتمكين المرأة المصرية في كل القطاعات الحيوية بالدولة المصرية.. وفعلًا احنا في "العصر الماسى" للمرأة المصرية وليس العصر الذهبى ، في ظل الاهتمام الكبير والغير مسبوق الذى توليه القيادة السياسية لتمكين المرأة وتبوؤها أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية الجديدة".



وأشادت بجميع فرق العمل التي عملت معها خلال توليها المسئولية في محافظة دمياط ، موجهة لهم خالص الشكر والتقدير على ما بذوله من جهد وعطاء فلولا جهودهم المستمرة لما استطعنا الفوز بجائزة التميز الحكومي العربى وتحقيق كل الإنجازات والنجاحات على أرض المحافظة، مضيفة: “أتقدم بخالص الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولجميع السادة وزراء التنمية المحلية السابقين ومؤسسات ووزارات الدولة المصرية المختلفة والذين قدموا كل الدعم والمساندة لتشهد محافظة دمياط طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية”.



وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه على مدار العشر سنوات الماضية، كان هناك اهتمام غير مسبوق بدور المرأة في المجتمع المصري ، حيث ساندت القيادة السياسية كافة حقوق السيدات المصريات والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد في أكتر من مناسبة أن مصر تولي اهتماماً خاصاً بالمرأة، لتحقيق نقلة نوعية بكافة القضايا الخاصة بها، لهذا استحدثت سياسات لتعزيز إمكانيات المرأة سياسيًا واقتصاديًا.



كما أشارت د.منال عوض مصر من أوائل الدول على مستوي العالم التي أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠"، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، واعتمدها السيد رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٧، وجعل السيد الرئيس عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسى تقلدت أعلى المناصب السياسية بدأ من نائبة محافظ ومحافظ ووزيرة ونائبة وزيرة ووكيل مجلس الشيوخ وعضو مجلس نواب ورؤساء جامعات وغيرها من المناصب القيادية.

كما نالت المرأة المصرية عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية بالحكومة على مدار العشر سنوات الماضية ، مضيفة : أتشرف بكونى أول امرأة تتولى منصب وزير التنمية المحلية في تاريخ الوزارة .. وكنت من أوائل السيدات اللي تولت منصب محافظ، عندما توليت محافظ دمياط خلال الفترة من 2018 وحتى اختياري كوزيرة للتنمية المحلية في يوليو 2024 .



وأضافت وزيرة التنمية المحلية : وأنا هنا في مقر جامعة الدول العربية، بيت العرب، أوجه تحية كبرى للمرأة العربية في كل مكان وكل زمان، والتي ضحت بكل ما تملك من أجل تحقيق تماسك ونهضة وتنمية مجتمعاتنا العربية.



وتابعت : أوجه تحية خاصة للمرأة الفلسطينية الصامدة دائمًا، والتي تكافح من أجل ذويها في مواجهة التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني ، كما أوجه التحية للمرأة اللبنانية، التي عانت على مدار الشهور الماضية من العدوان الإسرائيلي الغاشم.



وأكدت أن الجائزة ستكون حافزاً ودافعاً لها لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفانى في أداء المهام المكلفة بها خلال عملى كوزيرة للتنمية المحلية لتحقيق طموحات ومطالب جميع المواطنين بالمحافظات المصرية بالتعاون مع الحكومة والسادة المحافظين وبدعم من القيادة السياسية .



كما اختتمت وزيرة التنمية المحلية تصريحاتها قائلة : لابد أن أشكر أسرتى الصغيرة زوجى وأبنائى الذين كان لهم دوراً كبيراً و مهماً في دعمي وتشجيعى خلال كل مراحل عملى.

كما قدمت الدكتورة منال عوض خالص الشكر للسادة الوزراء والوزيرات والمحافظين ونوابهم وأعضاء مجلس النواب وجميع المسئولين الذين حضروا الاحتفالية اليوم .