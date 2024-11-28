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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تعلن موعد افتتاح سنة اليوبيل

ارشيف
ارشيف
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حددت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، موعد افتتاح سنة اليوبيل "حجاج الرجاء"، التي دعا إليها قداسة البابا فرنسيس.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس افتتاح سنة اليوبيل، يوم السابع والعشرين من ديسمبر المقبل، بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة، بمشاركة الآباء الأساقفة، ورؤساء الكنائس الكاثوليكيّة بمصر.

لِذا تدعو الكنيسة الكاثوليكية أبناء الكنائس المحلّية، وسائر الإيبارشيّات، والمؤسَّسات الرهبانيّة، والتربويّة، واللجان الأسقفيّة، للمشاركة في هذا الحدث الكنسيّ.

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