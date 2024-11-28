غدًا.. الرياض تستضيف نهائيات دوري المقاتلين المحترفين للمرة الأولى في المملكة

تستضيف الرياض غدًا نهائيات دوري المقاتلين المحترفين، بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين في الفنون القتالية المختلطة التي تستضيفها المملكة لأول مرة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، بالتعاون مع رابطة دوري المقاتلين المحترفين العالمية (PFL)، وبإشراف من وزارة الرياضة، وذلك في الصالة الداخلية لجامعة الملك سعود.

يضم الحدث الذي ينضم لجملة الأحداث العالمية على أرض المملكة؛ 6 نزالات رئيسة في عددٍ من الأوزان العالمية المعتمدة، للحصول على اللقب والجوائز المالية التي يبلغ مجموعها 6 ملايين دولار بواقع مليون دولار لكل فائز في النزالات الرسمية المنتظرة.

كما يبرز في الحدث إقامة مواجهات ضمن نهائيات الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تبرز مواجهة اللاعب السعودي عبدالله القحطاني الذي سيواجه نظيره الأردني عبدالرحمن الحياصات على لقب وزن الريشة، فيما ستلتقي اللاعبة السعودية هتان السيف نظيرتها الجزائرية ليليا عثماني، إذ يعد هذا الحضور الأول من نوعه لمقاتلين سعوديين ضمن بطاقة مصاحبة لبطاقة الدوري العالمي للفنون القتالية المختلطة.

وعلى صعيد النزالات الرئيسة، يلتقي الروسي دينيس جولتسوف مواطنه أوليج بوبوف على لقب الوزن الثقيل، فيما تجمع مواجهة لقب الوزن الخفيف الروسي جادشي رابادانوف بمنافسه الأمريكي برنت بريموس، كما سيواجه الروسي ماغوميد أومالاتوف مواطنه شاميل موساييف على لقب وزن الوسط.

وعلى لقب وزن الخفيف الثقيل يصطدم الأمريكي إيمبا كاسانجاناي بخصمه التركمانستاني دوفيلجان ياغشيمورادوف، فيما يشهد لقب وزن الريشة مواجهة أخرى قوية تجمع الإنجليزي بريندان لوفنان بمنافسه الروسي تيمور خيزرييف، وفي مواجهة نسائية ضمن الأحداث الرئيسة في العاصمة الرياض تلتقي الإنجليزية داكوتا ديتشيفا بالبرازيلية تايلا سانتوس على لقب وزن الديك.

وفي باقي المواجهات التي سيسمح فيها لأول مرة في تاريخ الدوري باستخدام المرفقين في اللعب، سيواجه الكويتي محمد الأقرع منافسه المصري عمر الدفراوي في فئة المتوسط، أما في فئة وزن الخفيف فيخوض اللبناني جورج عيد نزالًا ضد الإيراني محسن محمد صيفي، وأخيرًا في فئة وزن الديك سيلعب المغربي رشيد الهزومي مع منافسه العراقي علي طالب.

وتشكل استضافة المملكة لهذا الحدث الرياضي تجسيدًا للمكانة العالمية التي حظيت بها في السنوات الأخيرة، التي جعلت منها وجهة مفضلة لكل الأحداث الرياضية القارية والعالمية في الألعاب كافة، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة الرياضة على العمل باستدامة لتحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030، نحو الوصول إلى التميز الرياضي على الأصعدة كافة.