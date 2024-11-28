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الخميس 28 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انقطاع المياه عن أبو صالح وتوابعها ببني سويف السبت المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن أبو صالح وتوابعها - الغرقة - علي حمودة، وذلك نظرا لوجود أعمال ربط خط ضمن أعمال حياة كريمة يتم توقف محطة مياه أبو صالح (فرع ناصر) يوم السبت الموافق 2024/11/30، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا بذات اليوم ولمدة 5 ساعات.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.

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