مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث سير بمدينة الضبعة

لقى شخص مصرعه فيما أصيب اثنين آخرين، اليوم الخميس، إثر حادث اصطدام سيارة بشخص بطريق الخدمات، على طريق مطروح الإسكندرية بنطاق مدينة ومركز الضبعة، وتم نقل المصابين والجثة لمستشفى الضبعة المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.



استقبل مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، جثة هامدة باسم ياسين مالك محمد 39 سنة، مقيم أسيوط، يعمل فرد أمن؛ إثر حادث تصادم سيارة بشخص على الطريق المشار إليه.

كما استقبل المستشفى مصابين اثنين وهما: عبد الرحمن ناجي عجيله 22 سنة، مقيم قرية زواية العوامة بالضبعة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويوسف عبدالشافي على حمزة 23 سنة، مقيم قرية جلالة بالضبعة، سائق السيارة، يعاني من كدمة بالصدر والوجه وجرح بالرأس.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.