محافظ أسوان يتابع المرحلة الأخيرة للأعمال الجارية بممشى أهل مصر تمهيدًا لافتتاحه

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، موضحاً أنه يتم تكثيف الجهود للإسراع بمعدلات التنفيذ بالمرحلة الأخيرة من المشروع تمهيداً لافتتاحه قريباً، والتى تشمل " المنطقة الوسطى" المواجهة لحديقة بلازا درة النيل، وتضم 56 محلا وكافتيريا وبازارا ومطعما سياحيا على أعلى مستوى، مدعمة بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية ، فضلاً عن توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى، وكذا تنفيذ الممشى الزجاجى بالمستوى الثالث للاستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال، إلي أن هذا المشروع يأتى ضمن ملحمة عظيمة من معدلات الإنجاز تشهدها مختلف المشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام على أرض محافظة أسوان ضمن الجهود الكبرى داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

زيادة وتيرة العمل فى المرحلة الأخيرة

ولفت إلى أن ذلك يتطلب زيادة وتيرة العمل فى المرحلة الأخيرة من الممشى ليصبح كورنيش أسوان لوحة وبانوراما جمالية متناسقة، وجاهز لاستقبال أبناء المحافظة وضيوفها وزائريها من المصريين والأفواج السياحية .

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