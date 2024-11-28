على هامش مهرجان الفيوم السينمائي الدولي.. حملة لنظافة ساحل بحيرة قارون "صور"

نظمت محافظة الفيوم، حملة نظافة بالساحل الجنوبي الغربي لبحيرة قارون، بمواقع توافد الطيور المهاجرة، كونها محمية طبيعية ومسطحا مائيا مهما، كما قام ضيوف مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة.

شارك بفعاليات حملة النظافة ومشاهدة أعمال صيد الأسماك، الدكتور أيمن محرم غانم عضو مجلس الإدارة المنتدب، استشاري إدارة المخلفات الصلبة بشركة "ارتقاء" للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، والسيدة آنونا دي ويفا الناشطة البيئية والمجتمعية البلجيكية، والمهندس أحمد صابر مدير تطوير أعمال شركة "ارتقاء"، وسيد عبد الخالق مدير مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، وشيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، وحشد من ضيوف المهرجان من العرب والأجانب، وممثلي مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والزراعة، والري بالمحافظة، ومديري إدارتي البيئة والمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وعدد من طلاب الجامعة.

وشملت فعاليات حملة "ارتقاء"، قيام فرق العمل بجمع القمامة من على ساحل بحيرة قارون بالمنطقة المستهدفة، بعد توفير مستلزمات الحماية الشخصية لكل فرد من أفراد الفريق، وتم تجميع القمامة بصناديق ونقلها لفرزها بمواقع الفرز المخصصة لذلك، ودفن المخلفات غير المفيدة بالمدافن الصحية، وهي رسالة تضامن مع الجهود التى تقوم بها محافظة الفيوم لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والحرص على نظافة البيئة، وتوفير المظهر الحضاري اللائق لمحافظة الفيوم العريقة تاريخيًا وجغرافيًا وتراثيًا.

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