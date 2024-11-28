إخلاء سبيل وسام شعيب طبيبة كفر الدوار على ذمة القضية.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2024 - 03:43 م

قرر رئيس محكمة كفر الدوار الجزئية، إخلاء سبيل وسام شعيب بكفالة 10 آلاف جنيه عند نظر تجديد حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قررت حبس طبيبة أمراض النساء بكفر الدوار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العامة، إليها عدة اتهامات من بينها التعدي على القيم الأسرية والمجتمعية ونشر أخبار كاذبة تؤدي إلى تكدير السلم والأمن العام بالإضافة إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك علي خلفية نشر مقطع فيديو على حسابها الشخصي على فيسبوك تتحدث فيه عن حمل بعض الفتيات بدون زواج شرعي

