القابضة للصناعات الغذائية تشارك بسوق اليوم الواحد غدًا الجمعة

تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسوق اليوم الواحد بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة غدا الجمعة، ليكون الموقع الثالث لأسواق اليوم الواحد بمحافظة القاهرة مع استمرار العمل ومشاركة القابضة للصناعات الغذائية بأسواق اليوم الواحد بمنطقتي مدينة نصر وحلوان.

يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين

وفي سياق متصل وبالتوازي مع عمل أسواق اليوم الواحد المفتوحة بمحافظة القاهرة جارٍ الاستعداد لافتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية سوق اليوم الواحد الأول بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة غداً الجمعة 29 نوفمبر 2024، بالتنسيق مع محافظة الجيزة.