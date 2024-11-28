إحياءً لذكرى رحيلها.. خصم 25% على إصدارات "القومي للترجمة" بمؤتمر رضوى عاشور

تنظم وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور احمد فؤاد هنو، مؤتمرًا علميًا بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل الكاتبة رضوى عاشور يوم السبت الموافق ٣٠ نوفمبر.

ويُحتفى في هذا المؤتمر بالعلاقة الوطيدة بين أعمال رضوى عاشور والترجمة على تنوع مساراتها وأوجهها المتعددة.

ويقيم المركز القومي للترجمة ، ٢٥% خصم على جميع إصداراته إحتفاءً بذكرى رحيل الناقدة الأدبية والروائية العظيمة رضوى عاشور.

رضوى عاشور هى قاصة وروائية وناقدة أدبية وأستاذة جامعية مصرية، زوجة الأديب الفلسطيني مريد البرغوثي، ووالدة الشاعر تميم البرغوثي، طالما كانت رضوى عاشور صوتًا قويًا بين الكتّاب المصريين في جيل ما بعد الحرب وعرفت بكونها كاتبة شجاعة واستثنائية، ومن خلال سلسلة من الروايات والمذكرات والدراسات الأدبية، سجلت عاشور تمردًا لا حدود له في زمنها، كما أنها ومعاصريها كافحوا من أجل الحريات، من نهاية النفوذ البريطاني إلى الانتفاضة العربية وما تلاها.