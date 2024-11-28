ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القس أندريه يلتقي أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، بأعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية وهيئة الأوقاف الإنجيلية، وذلك بمقر الكنيسة الرسولية بالمعادي، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس اسطفانوس زكي، الأمين العام لرئاسة الطائفة، والقس ناصر كتكوت، الرئيس العام للكنائس الرسولية.

وخلال كلمته أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته البالغة بلقاء أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب وهيئة الأوقاف الإنجيلية، مؤكدًا أن "هذا اللقاء يعكس روح الوحدة والتعاون التي تجمعنا. نحن نمثل جميع الإنجيليين في مصر، ونعبر عنهم من مختلف المذاهب الإنجيلية."

 كما وجه شكرًا عميقًا للقس ناصر كتكوت على استضافة اللقاء، مشددًا على أن "رسالتنا دائمًا وأبدًا هي خدمة كلمة الله والكنيسة والمجتمع، والعمل الجماعي هو الطريق الأمثل لتحقيق رسالتنا المشتركة."

وأشار الدكتور القس أندريه زكي إلى أن "الطائفة تسعى إلى أن يكون التعليم اللاهوتي في مصر مقننًا ومعتمدًا أكاديميًّا ودوليًّا، بما يواكب التطورات العلمية الحديثة التي تخدم الكنيسة والمجتمع." كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بنشاط الكنائس الإنجيلية في مصر وسبل تعزيز العمل المشترك بين المذاهب المختلفة.

ae74c8c1-cab8-499e-97d9-a27bab29ef4c
ae74c8c1-cab8-499e-97d9-a27bab29ef4c
957e50be-a8d9-409f-a15e-05e6ae0bce2d
957e50be-a8d9-409f-a15e-05e6ae0bce2d
6191e1be-8fb1-47c5-8e74-7133c894c3b8
6191e1be-8fb1-47c5-8e74-7133c894c3b8
1b0cef77-a664-4d99-a6a6-1ba429b98524
1b0cef77-a664-4d99-a6a6-1ba429b98524
ae4717be-9a16-4b96-838b-7a8e789b856b
ae4717be-9a16-4b96-838b-7a8e789b856b
16c47bd7-1db5-4423-8163-c9d8d0d072ca
16c47bd7-1db5-4423-8163-c9d8d0d072ca
الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أعضاء المجلس الإنجيلي العام رؤساء المذاهب الإنجيلية هيئة الأوقاف الإنجيلية