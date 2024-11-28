"طب الفيوم" تحصل على الاعتماد من "جودة التعليم"

صرح الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، بأن الجامعة كمؤسسة تعليمية تعمل جاهدة لتحسين خدماتها التعليمية المقدمة للطلاب، وفي سبيل ذلك تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكل برامجها التعليمية بالكليات والمعاهد.

وفى هذا الإطار فقد تم اعتماد كلية الطب البشري من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥ وبذلك تضاف نجمة ثامنة إلى الجامعة؛ حيث تعد كلية الطب البشري رقم ٨ في ترتيب الكليات المعتمدة بالجامعة، فقد تم قبل ذلك اعتماد كليات: السياحة والفنادق والآثار، والتربية، وكلية التربية للطفولة المبكرة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والعلوم.

وقالت الدكتور نجلاء الشربيني عميد كلية الطب البشرى أن الكلية قد اعتمدت اعتمادًا مؤسسيًا لمدة ٥ سنوات من خلال ١٢ معيارًا، وذلك بعد استيفاء كل ما له علاقة بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية من حيث المعامل والمستشفيات والمدرجات وجودة التعليم المقدم، الأمر الذى يجعل شهادات تخرج طلاب الكلية معتمدة، مما يمكنهم من العمل بالداخل والخارج.

وأشار الدكتور تامر فهيم أن اعتماد كلية الطب تم على مدار ٣ سنوات أجريت خلالها ٣١٠ زيارات دعم فني وأنه جارٍ تقديم ملفات الاعتماد لثلاث كليات أخرى، وهى كليات الخدمة الاجتماعية، والآداب، والهندسة، للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.