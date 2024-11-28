الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع مصدق بالدقي.. صور

انتهت محافظة الجيزة من إصلاح كسر ماسورة مياه، حيث كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي جهودها لسرعة إصلاح ماسوره مياه 100 مم مكسورة، كما تم تركيب افيز بشارع مصدق مع شارع الزهراء وتم شفط المياه المتراكمة بالشارع أثر الكسر وتم رفع المخلفات وإعادة الشئ لأصله بمتابعه اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وشريف اشرف مدير المرافق بالحي ومجموعة العمل المرافقة.

ووجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي بسرعة الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجه عن الكسر لعدم تأثيرها علي الحركة المرورية.