جلوب سوكر 2024.. الأهلي في القائمة النهائية للأفضل عالميًا وعربيًا

كشفت مؤسسة جلوب سوكر عن القائمة النهائية للأندية المرشحة لجوائز الأفضل في 2024 بعد نهاية المرحلة الأولى من التصويت.

وتواجد النادي الأهلي في القائمة النهائية المنافسة على الفوز بجائزة أفضل نادٍ في العالم، وأفضل نادٍ في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وتواجد النادي الأهلي في القائمة المختصرة للمنافسة على جائزتى الأفضل بالشرق الأوسط والعالم في 2024 ضمن جوائز جلوب سوكر.

الأهلي ينافس ريال مدريد

تواجد الأهلي في القائمة النهائي لأفضل نادي في العالم رفقة أندية ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، انتر ميلان الإيطالي، بوتافوجو البرازيلي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، أتلانتا الإيطالي، أتلتيك مينيرو البرازيلي، بايرن ليفركوزن الألماني وأولمبياكوس اليوناني.

منافسة قوية بين الأهلي والنصر عربيًا

ينافس الأهلي بطل إفريقيا في القائمة النهائية لأفضل الأندية في الشرق الأوسط مع الثلاثي العربي العين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا والهلال والنصر السعوديين.

موعد حفل جلوب سوكر 2024

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز جلوب سوكر يوم 27 ديسمبر المقبل في الإمارات، ويحضره عدد كبير من نجوم الرياضة العالمية والعربية.

يذكر أن الأهلي فاز بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط في العام الماضي، وينافس على جائزتين فى العام الحالي 2024.