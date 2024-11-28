انتخاب رئيس أساقفة جديد للكنيسة الأرثوذكسية المستقلة في فنلندا

انتخبت الجمعية الكنسية للكنيسة الأرثوذكسية الفنلندية، اليوم الخميس، المتروبوليت إيليا من أولو رئيسًا لأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الفنلندية.

وجرت العملية الانتخابية في دير تجلي المخلص المقدس في فالاموس، بالاقتراع السري مباشرة بعد القداس الإلهي، حيث كان لجميع الأعضاء الـ 35 الذين شاركوا في المجمع المقدس الحق في التصويت.

وسوف يسافر المتروبوليت إيليا إلى القسطنطينية، غدا الجمعة، حيث سيشارك في الخدمات التي تحتفل بعيد القديس أندراوس الأول في مركز البطريركية المسكونية يومي الجمعة والسبت.

سيعقد المجمع المقدس للبطريركية المسكونية، الأحد القادم، حيث سيتم التصديق على الانتخابات الكنسية وقرار الجمعية الكنسية الفلندية.

وسيتم تنصيب رئيس أساقفة هلسنكي وعموم فنلندا الجديد يوم الأحد 15 ديسمبر في كاتدرائية أوسبنسكي (المخصصة لعيد انتقال العذراء) في هلسنكي.