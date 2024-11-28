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الخميس 28 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للتأكد من سير العمل داخل المركز وانتظام تلقي طلبات المواطنين، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

والتقي “العدل” بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها مع كافة الإدارات والجهات المختصة داخل الديوان العام والمديريات الخدمية وشركات المرافق .

ووجه "العدل" بحسن استقبال المواطنين والعمل علي إنهاء مطالبهم في اقل مدة زمنية وإرسال كافة طلبات المواطنين الي الجهات المختصة في نفس اليوم لفحصها والرد عليها وابلاغ المواطن بنتيجة الفحص.

واستدعي "نائب المحافظ" عددًا من مديرى الإدارات بالديوان العام للاستماع إلي شكاوي عدد من المواطنين داخل المركز وحلها علي الفور والرد علي استفسارات عدد آخر من المواطنين خاص بملف التصالح علي مخالفات البناء.

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الدقهلية الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور أحمد العدل