وفد من كنيسة السريان الأرثوذكس بألمانيا يزور الفاتيكان

الخميس 28/نوفمبر/2024 - 03:35 م

زار الأب صاموئيل كوموش، كاهن كنيسة مار بطرس وبولس للسريان الأرثوذكس في ألمانيا، برفقة يعقوب تاكين، عضو مجلس أبرشية ألمانيا العام، ممثلًا عن عائلة المطران يوحنا إبراهيم المختطف دولة الفاتيكان لمدة أربعة أيام.

والتقى وفد كنيسة السريان الأرثوذكس بقداسة البابا فرنسيس واخذ البركة الرسولية خلال مقابلة، امس الاربعاء، العامة التي جرت في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، بحضور جموع غفيرة.

توجه الوفد بالشكر والامتنان إلى قداسة البابا فرنسيس الاول والفاتيكان على اهتمامهم الكبير بقضية المخطوفين في سوريا، ومن بينهم المطران يوحنا إبراهيم، متروبوليت حلب للسريان الارثوذكس، والمطران بولس يازجي مطران حلب للروم اللأرثوذكس، والاب باولو دالوليو اليسوعي. وتم التأكيد على اهمية استمرار دور الحملة الدولية بإحياء المساعي الإنسانية والدبلوماسية الحميدة مجددًا وعلى نطاق واسع للاسراع باطلاق سراح المخطوفين.

كما تم إهداء قداسة البابا "الكتاب الأحمر" عن مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم، عربون محبة وإخلاص ووفاء.

ومن المقرر ان تنتنهي الزيارة الرسمية الخاصة، التي تهدف إلى تداول مستجدات قضية المغيبين قسريًا في سوريا غدًا الجمعة.

