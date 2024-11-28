محافظ المنوفية يفتتح ثالث أسواق اليوم الواحد لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، ثالث أسواق اليوم الواحد بموقع السوق النموذجي بشارع سعد زغلول بمركز ومدينة قويسنا لبيع السلع الغذائية والأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق لمحاربة غلاء الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، يأتي هذا في إطار جهود الدولة المكثفة لتوفير السلع الأساسية بشكل مباشر، وإتاحتها أمام المواطنين، رافقه المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وقام المحافظ بتفقد أقسام السوق الدائم والذى يضم مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية والأساسية، واستمع لشرح تفصيلي عن توافر جميع المنتجات واطلع على جودة السلع المعروضة والتأكد من أسعارها المخفضة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين وسد احتياجاتهم ، موجهاً بضرورة عرض الأسعار على المنتجات قبل وبعد التخفيضات، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة جزء من جهود الحكومة التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع ما يساهم في تخفيض الأسار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، ويضم المعرض "الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، أسماك، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات"، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم افتتاح عدد من أسواق اليوم الواحد بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم وقويسنا وجاري العمل على قدم وساق بالتوسع في إقامة المزيد من المعارض والأسواق التجارية و المنافذ الثابتة والمتحركة بنطاق المراكز والمدن، وإمدادها بالسلع بأسعار مخفضة لتلبية الإحتياجات بالتنسيق التام مع الغرفة التجارية بالمحافظة لتحقيق استقرار الأسعار والرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.

كما تفقد محافظ المنوفية آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال رصف وتطوير مدخل المنطقة الصناعية بالاتجاهين بطول 2 .2 كم، باستثمارات 16 مليون جنيه، بحضور المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، حيث إنه جاري أعمال وضع الطبقة الإسفلتية تمهيداً للانتهاء منه ودخوله الخدمة كونه طريق رئيسي وحيوي وأولوية أولى لخدمة المصانع وبما يخدم قطاع الاستثمار.

وأشار إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة الداخلية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة.

IMG-20241128-WA0095

IMG-20241128-WA0091

IMG-20241128-WA0093

IMG-20241128-WA0090

IMG-20241128-WA0092

IMG-20241128-WA0087