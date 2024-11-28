بقرار من المحافظ.. إلغاء مهرجان بورسعيد السينمائي

أعلن رئيس مهرجان بورسعيد السينمائي الناقد الفني أحمد عسر، تأجيل الدورة الأولى من المهرجان لأجل غير مسمى، بعد قرار محافظ بورسعيد اللواء اركان حرب محب حبشي، دون ابداء أسباب محددة للتأجيل من سيادته او تحديد الموعد النهائي لإنطلاق فاعليات الدورة الأولى.

وأكد الناقد الفني احمد عسر رئيس المهرجان، الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالدورة الأولى للمهرجان، والتي كان من مقرر انطلاقها في الفترة من 1 ديسمبر وحتى اليوم الخامس من نفس الشهر للعام الجاري 2024، وأشار إلى أن قرار التأجيل جاء مفاجئ للجميع .

ويذكر أن مهرجان بورسعيد تنظمه جمعية بورسعيد للفنون الثقافية والمسرحية، تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع محافظ بورسعيد، اللواء أركان حرب محب حبشي.