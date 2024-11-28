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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف مخيم النصيرات وسط غزة

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية
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قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على أكثر من منطقة في قطاع غزة، إذ أنه مستمر في شن غاراته العنيفة على مختلف المناطق بالقطاع.
وأضاف «جبر» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية مستمرة في شن غارات جوية عنيفة على مخيم النصيرات وسط القطاع، مشيرًا إلى أنه يعد أحد المخيمات المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، إلى جانب سكان المخيم الأصليين.

ولفت إلى أن هناك الكثير من المنازل التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مباشر مما أدى إلى تدميرها، فضلا عن تدمير الاحتلال مجموعة من المباني السكنية داخل مخيم النصيرات.
وتابع: «هناك مايقرب من 10 شهداء فلسطينيين ارتقوا، وإصابة عدد أخر من المواطنين، جراء الغارات الإسرائيلي المكثفة على مخيم النصيرات، فضلا عن أنها تقع على مقربة من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تعمل على فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه».

الغارات الإسرائيلية استهداف مخيم النصيرات قطاع غزة