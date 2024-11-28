"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" و"الانتاج الحربي" ينظمان ندوتين للتوعية بالحقوق والتحديات

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ندوتين لتوعية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بمنطقة مصنع حلوان والسلام، حول التحديات وآليات تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، يأتي ذلك بالتزامن تزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة و16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وناقشت الندوتان التي ضمت نحو 170 متدرب، الحقوق التي كفلها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، والعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلقة باستغلال أو انتحال أو الاستيلاء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم من قبل الغير، والتحديات المتعلقة بالتطبيق الفعلي لها، واستعرضت الندوتان المشكلات والعقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أو أسرهم في إجراءات طلب الخدمة وكذلك الحصول عليها، لاسيما تلك التي تواجههم أثناء استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وطرق وآليات استخراجها وتجديدها، كما تناولت الندوتان خدمات التأمين الصحي والدمج التعليمي والمجتمعي، والعديد من الخدمات والاعفاءات المختلفة التي يتم الحصول عليها بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، إلى جانب استعراض الدور الهام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق اختصاصاته المنصوص عليها في قانون إنشاء المجلس رقم (11) لسنة 2019،

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الندوتين التي تم تنظيمهم من قبل إدارتي المرأة بين كلا الجانبين تأتي في إطار اختصاصات المجلس المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 2019، حيث ينص البند الخامس من المادة الـ(5) في القانون على أن المجلس يختص بـ" عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم"، لافته أن هذا أيضًا يأتي وفق استراتيجية عمل المجلس لعام 2024.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يعمل على رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بحقوقهم والخدمات المقدمة إليهم من جانب الدولة وإجراءات الحصول عليها، والتعرف على التحديات والعقبات التي تواجههم أثناء تلقى تلك الخدمات، وإعداد تقارير بها للتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تذليلها وتحسين جودة ما يتلقونه من خدمات مختلفة.