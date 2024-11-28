ضبط 20 طن مواد بناء مجهولة المصدر داخل أحد المستودعات بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة وبرفقة محمد قورة وحاتم راضي المفتشين بالمديرية وحملة قطاع وسط الشرقية أبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات.

وتم المرور على الأنشطة بدائرة مركز ومدينة الزقازيق، وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مستوعات الحديد والأسمنت بناحية مركز الزقازيق يعمل بدون ترخيص، وبالتفتيش داخل المستودع تم ضبط كمية من حديد التسليح قدرها عشرة أطنان حديد بدون فواتير وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدره، وكذا كمية من الأسمنت قدرها 200 شيكارة اسمنت بإجمالي كمية قدرها 10 طن أسمنت غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها وتم تحرير محضر 36171 جنح مركز الزقازيق ضد صاحب المستودع.

وكلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.