اليوم.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للأخشاب بنسخته التاسعة بمشاركة 90 شركة

افتتح اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم الخميس، النسخة التاسعة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب، والذي يُقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بمشاركة 70 شركة محلية و20 شركة دولية.

و يستمر المعرض حتى 30 نوفمبر الجاري، ويمتد على مساحة 17 ألف متر مربع، بمشاركة محلية ودولية واسعة، وبحضور وائل عمر، رئيس ، و وليد فرغل، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمؤتمر والمعارض، وعبد الرحمن الطويل، مدير المعرض.

تعزيز الاستثمار في قطاع الأخشاب

أكد اللواء شريف الماوردي أن المعرض يمثل منصة مهمة تجمع المستثمرين و موردي الأخشاب المحليين والدوليين، إلى جانب مصنعي الأثاث والمهندسين المعماريين و مصممي الديكور وشركات البناء.

و أضاف أن المعرض يتيح فرصاً استثمارية واعدة، ويعزز التبادل التجاري، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في صناعة الأخشاب.

مشاركة دولية واسعة

أوضح الماوردي أن المعرض يستقطب سنويًا كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأخشاب وماكينات التصنيع، حيث يعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك آلات النجارة، وأدوات التشطيب، ومنتجات الأخشاب المتطورة. كما يسلط الضوء على أحدث التقنيات التكنولوجية، مثل الأتمتة والروبوتات، التي تُحسن من كفاءة وجودة المنتجات الخشبية، ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده الصناعة عالميًا وماكينات الطباعة ثلاثية الابعاد.

تكنولوجيا متطورة

و أشار الماوردي أن صناعة الأخشاب تشهد تطورات كبيرة بفضل التقنيات الحديثة، مثل استخدام الطائرات بدون طيار، و الذكاء الاصطناعي، و أجهزة الاستشعار المتقدمة في إدارة الغابات و عمليات قطع الأشجار.

و أوضح أن هذه التقنيات تعزز الاستدامة والكفاءة، كما تسهم الأتمتة في تبسيط عمليات التصنيع، و زيادة دقة المنتجات وجودتها.

نبذة عن المعرض

يُعد معرض القاهرة الدولي للأخشاب و ماكينات الأخشاب من أبرز الفعاليات المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، حيث يجمع نخبة من الشركات العالمية والمحلية في مكان واحد.

و يُقدم المعرض منصة لعرض أحدث الابتكارات في صناعة الأخشاب، و يوفر فرصة للتواصل بين المصنعين و المستثمرين، ما يُعزز فرص التعاون و الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.