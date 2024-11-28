"ثقافة العنف ضد المرأة" ندوة توعوية لـ"القومي للمرأة"

نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان " ثقافة العنف ضد المرأة " بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس ، بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن قضية العنف ضد المرأة هى قضية عالمية، وأن الدولة المصرية تلتزم من خلال المادة 11 من الدستور المصري بحماية المرأة من كافة أشكال العنف علاوة على وجود إطار استراتيجي قوي متمثل فى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى تتضمن محور خاص بالحماية والتشريعات، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستراتجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما أشارت الى التعديلات التى طرأت على بعض القوانين منها قانون ختان الاناث بهدف تشديد العقوبة على هذه الجريمة.

وقدمت نائبة رئيسة المجلس عرضًا حول ثقافة العنف فى الشارع ، حيث أثبتت المؤشرات ارتفاع صور العنف ضد المرأة فى الشارع بخاصة العنف اللفظى، مشيرة الى دور المجلس فى التصدى له من خلال حملات التوعية فى جميع محافظات الجمهورية، علاوة على جهود مكتب شكاوى المرأة وفروعه فى كافة المحافظات حيث يقدم الدعم النفسى والقانوني إلى المرأة والفتاة التى تتعرض للعنف.

فيما أشاد الدكتور أحمد مجدى حجازى استاذ علم الاجتماع السياسى والثقافى وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة سابقا وعضو المجلس الأعلى للثقافة وعضو لجنة التدريب بالجهود التى يقدمها المجلس القومى للمرأة الذى يعد سندًا وداعمًا قويا للمرأة بوجه عام وفى قضية مكافحة العنف ضد المرأة بشكل خاص ، وأكد على أن أهمية تمكين المرأة لأنها تمكين للمجتمع بشكل عام.

وتحدثت الدكتورة جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة عن الموروثات الثقافية والأمثال الشعبية التى تكرس ثقافة العنف ضد المرأة.

واقترحت إقامة ندوات توعوية يتم توجيهها للأسرة بشكل عام، علاوة على اضافة المفاهيم الصحيحة للقضاء على العنف ضد المرأة بالمناهج الدراسية .

وأكدت الدكتورة سهير عبد السلام استاذ الفلسفة السياسية ووكيل لجنة الثقافة والأعلام بمجلس الشيوخ وعضو لجنة التدريب أن مصر لديها مبادرات جيدة ومتميزة فى مجال القضاء على العنف ضد المرأة ، مشيدة بجهود مؤسسة "حياة كريمة" والتى تعمل على تقديم المساعدة للمرأة وتمكينها ومواجهة العنف الذى يمارس ضدها سواء إقتصاديا أو عنفا أسريا ناتجا عن البطالة.

فيما تناولت الدكتورة اريج زهران أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة عضو لجنة التدريب بالمجلس مفهوم العنف ضد المرأة والدراسات المختلفة والثقافات المكرسة له، مؤكدة إن تلك الثقافات ترجع للموروثات التى تتوارثها الاجيال من خلال الروايات والدراما المتنوعة، و شرحت مفهوم تمكين المرأة من خلال توضيح جذور التمكين والتى تعود إلى عقد الستينيات من القرن الماضي.

وأكدت الدكتورة أمل عبد الفتاح أستاذ علم اجتماع التنمية بكلية التربية بجامعة عين شمس وعضو اللجنة على أهمية التصدى لظاهرة التسرب من التعليم بصفتها أبرز الصعوبات التى تواجه المجتمع المصرى وتواجه الأجيال الجديدة ، وشددت على أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بأكمله.