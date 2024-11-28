توريد بيض المائدة المحلي لصالح القابضة للصناعات الغذائية

اجتمع الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن وأحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز التعاون وتكثيف ضخ بيض المائدة المحلي، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على توريد بيض المائدة المحلي من خلال اتحاد منتجي الدواجن وشعبة بيض المائدة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرحه بأسعار مناسبة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة والسيارات المتنقلة وأسواق اليوم الواحد.

وفي سياق متصل تم الإتفاق على بدء التوريد وتفعيل التعاون اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، على أن يتم توريد كافة الكميات المحددة من الشركة القابضة وذلك طبقا الأسعار البورصة.