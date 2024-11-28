1.2 مليون مواطن بالشرقية يستفيدون من مبادرة “100 يوم صحة"

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، والتي أثمرت عن تصدر الشرقية لجميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة “100 يوم صحة”.

وأكد المحافظ أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة للتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الصحي، مشيراً إلى أن المبادرات الرئاسية الصحية تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعكس إهتمام القيادة السياسية بصحة وسلامة أبناء الوطن. وأضاف أن المحافظة ستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان إستمرارية هذه النجاحات وتحقيق المزيد من التقدم في القطاع الصحي.

ومن جانبه،ذء أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تصدرت جميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية خلال الـ100 يوم الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “100 يوم صحة”.

ونجحت الفرق الطبية بالمحافظة في تقديم الخدمات الصحية لـ1,204,430 مواطناً، محققة الريادة بين كافة المحافظات في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة ،وأضاف أن استمرار تصدر الشرقية في تقديم الخدمات الصحية يعكس التزام العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة بمسؤوليتهم الوطنية، وهو ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وخلوه من الأمراض

كما أوضح وكيل الوزارة أن المبادرات تنوعت بين مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي.

ودعم صحة الأم والجنين وفحص المقبلين على الزواج.

ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

بهذا الأداء المتميز، تُثبت محافظة الشرقية مرة أخرى إلتزامها بخدمة المواطنين وتحقيق رؤية القيادة السياسية في تعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.