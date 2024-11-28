"النمر" يتابع أعمال التجهيزات لفتح معرض "سوق اليوم الواحد" لبيع السلع الغذائية

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بتفقد أعمال التجهيزات والفراشة الخاصة بفتح معرض "سوق اليوم الواحد" الجديد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بمقر موقف مصر القديم والمطل علي شارعي الروضة وسعد زغلول بمدينة أشمون والمقام على مساحة 600م، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية والإستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع ، وأشار النمر أنه سوف يتم التوسع بفتح عدد كبير من المعارض والمنافذ بمدينة أشمون وبكافة الوحدات المحلية، مؤكدًا أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وارتفاع الأسعار.

ويأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين، وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق.