محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالمربع السكني بمحيط مديرية الصحة

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، وذلك في إطار متابعته المستمرة لكافة مواقع العمل بالمراكز والمدن للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها، عواطف طاحون رئيس حي شرق، المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

تفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة بعدد من الشوارع بالمربع السكني بمحيط مديرية الشؤون الصحية بحي شرق، وجارى إزالة الأرصفة القديمة وإعادة رصفها وتطويرها تمهيدا لأعمال الرصف المتكاملة والتي تتضمن رفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء أرصفة وتركيب بلاعات مياه الأمطار، وذلك ضمن المرحلة الثانية لتطوير المناطق الغير مخططة وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، موجها بتوحيد الجهود وتذليل العقبات ورفع معدلات الأداء وفقاً للجداول الزمنية المقررة مؤكدا دعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق.

كما تفقد محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان الجديد" بطول 1 كم بجملة استثمارات تزيد عن 60 مليون جنيه كشريان تنموي يساهم في تخفيف الاختناقات وتحقيق السيولة المرورية بمدخل العاصمة و جاري أعمال فرد طبقة السن ضمن أعمال الرصف والتطوير باستثمارات 14 مليون جنيه، موجهًا بتكثيف الجهود والعمل بالتوازي في أعمال الرصف وإنشاء الجزيرة الوسطى بالمحور ومراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة كونه محور مروري جديد يربط مدخل شبين الكوم بحي شرق.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته المستمرة وتواجده الميداني للوقوف على حجم الاعمال وتذليل كافة المعوقات بالمشروعات المخطط تنفيذها لتحقيق المستهدف منها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

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