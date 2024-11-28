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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استدعاء ثنائي اتحاد بسيون للمشاركة في منتخب السيدات لكرة الصالات

لاعبة اتحاد بسيون
لاعبة اتحاد بسيون
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أعلن الجهاز الفني لفريق اتحاد بسيون بإستدعاء ثنائي الفريق "أسماء البسيوني وحبيبة كمال" لمعسكر منتخب مصر للصالات .

يواصل منتخب السيدات لكرة الصالات معسكر مفتوح الذي بدأ من يوم 25 الماضي ويستمر إلى الـ30 نوفمبر المقبل في ضوء التحضيرات لتصفيات كأس العالم في نسختها الأولى، تحت قيادة كابتن نادر رشاد المدير الفني، وبالتنسيق مع كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

يأتي المعسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات للسيدات الذي تم تشكيله لأول مرة في التاريخ استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في الفلبين في صيف 2025.

ويضم الجهاز الفني كلا من : كابتن أيمن عبد الرحمن مدرب حراس ، كابتن سونيا إداري الفريق، كابتن محمد أكمل طبيب الفريق، د رانيم عبد الراضي علاج طبيعي، د دينا الرفاعي المشرف على المنتخب.

جدير بالذكر أن هناك أربع بطولات نسائية عالمية منظمة من قبل الفيفا: كأس العالم للسيدات لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة لكرة القدم، وكأس العالم لكرة القدم الصالات للسيدات

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