ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سفير سلطنة عمان بالقاهرة: العلاقات العمانية المصرية نموذج للتعاون التاريخي العريق

سفير عمان يكرم عة
سفير عمان يكرم عة من طلبة الدراسات العليا العمانيين بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة احتفالًا بمناسبة الملتقى العشرون لمجموعة طلبة الدراسات العليا العمانيين الخريجين والدارسين في الجامعات المصرية، بحضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وشهد الحفل، الذي أقيم بمقر السفارة، حضور أعضاء البعثة العمانية بالقاهرة وعدد من المثقفين المصريين. 

وأكد السفير الرحبي في كلمته، عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، مشددًا على أهمية هذا الملتقى الذي يُعقد لأول مرة خارج السلطنة.

وقال الرحبي: "لعشرات السنين، كان المعلمون وأساتذة الجامعات المصريون يساهمون في بناء نهضة عمان، كما أن الطلبة العمانيين الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات المصرية أسهموا في تحقيق ذلك".

 وأضاف أن إقامة هذا الملتقى في القاهرة يأتي امتنانًا للدور الريادي لمصر في دعم العملية التعليمية والتنموية في عمان.

كما تخللت الاحتفالية كلمات ترحيبية من يوسف بن سالم الحارثي، مقدم الحفل، وعيسى بن سالم الدبدوب، رئيس اللجنة المنظمة، الذي أعرب عن شكره لسفارة سلطنة عمان بالقاهرة على جهودها في تنظيم الملتقى، مؤكدًا أن انعقاده في مصر هو عرفان لدورها الريادي في التعليم.

وقد شهد الحفل تكريم مجموعة من الطلبة العمانيين الخريجين والدارسين بالجامعات المصرية، إضافة إلى فقرات شعرية وموسيقية، وعرض مرئي لإنجازات المجموعة التي يضم أعضاؤها شخصيات بارزة في سلطنة عمان.

IMG-20241128-WA0027
IMG-20241128-WA0027
IMG-20241128-WA0028
IMG-20241128-WA0028
IMG-20241128-WA0023
IMG-20241128-WA0023
IMG-20241128-WA0024
IMG-20241128-WA0024
IMG-20241128-WA0026
IMG-20241128-WA0026
IMG-20241128-WA0017
IMG-20241128-WA0017
IMG-20241128-WA0016
IMG-20241128-WA0016
IMG-20241128-WA0022
IMG-20241128-WA0022
سفارة سلطنة عمان بالقاهرة الملتقى العشرون لمجموعة طلبة الدراسات العليا العمانيين الخريجين والدارسين في الجامعات المصرية المثقفين المصريين العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى مصر