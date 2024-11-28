سفير سلطنة عمان بالقاهرة: العلاقات العمانية المصرية نموذج للتعاون التاريخي العريق

نظمت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة احتفالًا بمناسبة الملتقى العشرون لمجموعة طلبة الدراسات العليا العمانيين الخريجين والدارسين في الجامعات المصرية، بحضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وشهد الحفل، الذي أقيم بمقر السفارة، حضور أعضاء البعثة العمانية بالقاهرة وعدد من المثقفين المصريين.

وأكد السفير الرحبي في كلمته، عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، مشددًا على أهمية هذا الملتقى الذي يُعقد لأول مرة خارج السلطنة.

وقال الرحبي: "لعشرات السنين، كان المعلمون وأساتذة الجامعات المصريون يساهمون في بناء نهضة عمان، كما أن الطلبة العمانيين الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات المصرية أسهموا في تحقيق ذلك".

وأضاف أن إقامة هذا الملتقى في القاهرة يأتي امتنانًا للدور الريادي لمصر في دعم العملية التعليمية والتنموية في عمان.

كما تخللت الاحتفالية كلمات ترحيبية من يوسف بن سالم الحارثي، مقدم الحفل، وعيسى بن سالم الدبدوب، رئيس اللجنة المنظمة، الذي أعرب عن شكره لسفارة سلطنة عمان بالقاهرة على جهودها في تنظيم الملتقى، مؤكدًا أن انعقاده في مصر هو عرفان لدورها الريادي في التعليم.

وقد شهد الحفل تكريم مجموعة من الطلبة العمانيين الخريجين والدارسين بالجامعات المصرية، إضافة إلى فقرات شعرية وموسيقية، وعرض مرئي لإنجازات المجموعة التي يضم أعضاؤها شخصيات بارزة في سلطنة عمان.

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