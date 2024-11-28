محافظ البحيرة تهنئ وزيرة التنمية المحلية لحصولها على جائزة التميز الحكومي العربي

تتقدم الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بخالص التهنئة إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ، وذلك تقديرًا لجهودها البارزة في تطوير منظومة العمل المحلي وتحقيق إنجازات ملموسة.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي يعد شهادة على كفاءة القيادات المصرية في مختلف المجالات، مؤكدة أن هذه التجربة الناجحة تعتبر نموذجًا يحتذى به في القيادة والإدارة المحلية، كما نفتخر بالوزيرة الدكتورة منال عوض كأمرأة مصرية لكونها أول سيدة تتولى منصب وزيرة التنمية المحلية، وتم اختيارها ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرًا لعام 2018، وأبرز الشخصيات النسائية الملهمة في الوطن العربي. كما حصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم في 2017.

وأشارت إلى أن هذا ليس تكريمًا شخصيًا للدكتورة منال عوض، بل هو تتويج لجهود الدولة في دعم خطط التنمية والعمل بروح الفريق لتحسين حياة المواطنين في مختلف المحافظات داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. موضحة أن أداء وزيرة التنمية المحلية المتميز في القيادة الناجحة يؤكد التفاني والعمل الجاد من أجل خدمة الوطن والمواطن، حيث استطاعت بدعمها المتواصل لمنظومة العمل بالمحليات بمحافظات مصر أن تحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وجدير بالذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي تعد إحدى الجوائز المرموقة التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي المتميز وتكريم النماذج القيادية الرائدة على مستوى الوطن العربي.