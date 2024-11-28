أستاذة علم الاجتماع: عودة اللبنانيين إلى بلداتهم بعد الهدنة يعكس مدى صمودهم| فيديو

قالت الدكتورة ماريز يونس، أستاذ علم الاجتماع، إن قدرة اللبناني على التكيف والتحمل والمقاومة كبيرة للغاية، مشيرة إلى أن مشهد عودة اللبنانيين إلى بلداتهم بعد الهدنة يعكس مدى صمودهم منذ اللحظة الأولى، فمجرد إبرام الهدنة بدأوا يتدفقون على الطرق بهدف العودة إلى الجنوب.

وأضافت يونس خلال حوارها عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن التمسك بالأرض وجذوره إحدى سمات الشعب اللبناني خاصة سكان الجنوب، مشيرة إلى أنه لا أحد يمكنه اقتلاع جذور الشعب اللبناني.

واستكملت، أن المجتمع المدني أثبت قدراته على دعم أخيه أينما كان ومن أي طائفة كانت، إذ إنه سوف يطلق مبادراته المتنوعة بكل أشكالها لدعم أبناء الجنوب، يأتي ذلك علاوة على دور الجمعيات المتخصصة وأيضا الدولية.

وأشارت، إلى أن الشباب اللبناني أكد تمسكه بقيمه ومبادئه التضامنية والإنسانية والتي تكسر فكرة التفرقة وتؤسس إلى أمل جديد المتمثل في التوحد.