محمد صلاح يتصدر القائمة النهائية لجلوب سوكر للمنافسة على جائزتين

تصدر الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، القائمة النهائية للمرشحين على جائزتى افضل لاعب وأفضل مهاجم لعام 2024 من جلوب سوكر.

ومن المقرر أن يقام حفل جوائز جلوب سوكر، على هامش مؤتمر دبي الرياضي، يوم 27 ديسمبر المقبل، في نسخته الـ 15.

وأعلنت الصفحة الرسمية لجوائز جلوب سوكر، عن تصدر محمد صلاح للقائمتين النهائيتين المختصرتين لجائزتى جلوب سوكر، الأولى كأفضل لاعب فى العالم 2024، والثانية أفضل مهاجم.

وجاءت القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب فى العالم 2024، كالتالى:



1- محمد صلاح - ليفربول

2- أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد

3- جود بيلينجهام - ريال مدريد

4- داني كارفاخال - ريال مدريد

5- فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

6- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

7- هاري كين - بايرن ميونخ

8- كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

9- ليونيل ميسي - إنتر ميامي

10 - أديمولا لوكمان - أتالانتا

11 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

12- توني كروس - ريال مدريد "معتزل"

13- كيليان مبابي - ريال مدريد

14- لامين يامال - برشلونة

15- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

16- رودري - مانشستر سيتي

17- كول بالمر - تشيلسي

18- لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان



بينما جاءت القائمة المختصرة المرشحة على جائزة أفضل مهاجم فى 2024 ، كالتالى:

1- محمد صلاح - ليفربول

2- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

3- كيليان مبابي - ريال مدريد

4- أرتيم دوفبيك - روما

5- فيل فودين - مانشستر سيتي

6- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

7- هاري كين - بايرن ميونخ

8- لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

9- نيكو ويليامز - أتلتيك بلباو

10- لامين يامال – برشلونة