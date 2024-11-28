الأرشيف والمكتبة الوطنية يحتفي بعيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة

احتفل الأرشيف والمكتبة الوطنية عيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر عرض منجزات دولة الإمارات خلال الـ 53 عامًا.

وقال عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية في كلمته بهذه المناسبة: "أن الأرشيف والمكتبة الوطنية وهو يحتفي بمنجزات دولة الإمارات العربية المتحدة التي توجت بالريادة في مختلف المجالات على مدار 53 عامًا.

وأضاف آل علي، "وسوف يجعل مرحلته القادمة ذهبية حافلة بالإنجاز والعطاء في كل المجالات ذات الصلة برؤيته ورسالته وأهدافه ومهامه، وهو يمضي نحو المستقبل مؤديا دوره في إثراء مجتمعات المعرفة، والحفاظ على ذاكرة الوطن للأجيال معتمدا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، ومواكبا ما تشهده الأرشيفات العالمية من تطور وتقدم".

ولفت إلى أن الارشيف سيواصل دوره الوطني بإرادة لا تعترف بالمستحيل، وهو يسير على هدي قيادتنا الرشيدة التي جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات.

كما رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، وجدد العهد على مواصلة العطاء والإنجاز حتى تبقى إماراتنا الغالية في الصدارة.

وتواصلت فعاليات الاحتفاء بعيد الاتحاد الثالث والخمسين بالفقرات الفنية والمسابقات ذات المضمون الوطني الذي يعزز مشاعر الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة ويرسخ الهوية الوطنية، وجرى ذلك وسط أجواء وطنية حافلة بمظاهر البهجة ومشاعر الاعتزاز بالمناسبة الوطنية الغالية.

وتزين مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية برموز المناسبة الوطنية، مثل علم الإمارات والرقم الـ53، وصدحت في أرجائه الموسيقى والأناشيد الوطنية، وقد شهد الاحتفال تفاعلًا كبيرًا من الحضور.