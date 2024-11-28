الليلة.. التانجو الأرجنتيني يفتتح الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

تفتتح مساء اليوم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الكاتب والناقد السينمائى د. ياسر محب، وبحضور نخبة من المبدعين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين.

يشهد الحفل عرض للتانجو الأرجنتينى، كما يهدى المهرجان رسالة دعم وتأييد ومساندة للشعب اللبنانى الشقيق من خلال عرض الفيلم التسجيلى "ثالث الرحبانية" عن حياة وإبداعات الموسيقار الراحل إلياس الرحباني ، والذى يشهد المهرجان عرضه الأول بمصر.

ويكرم المهرجان فى حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين، والمخرج أحمد نادر جلال والإعلامية سلمى الشماع.

ويعرض المهرجان ضمن أقسامه أكثر من ٧٠ فيلما من أكثر من ٣٠ دولة فرنكوفونية، بحضور نقاد ومخرجين مصريين وأفارقة من الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية.

هذا بالإضافة إلى إعلان أعضاء لجنة تحكيم مسابقات المهرجان المختلفة، ويترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة الفنان محمد صبحى، والذى من المقرر إقامة تكريم خاص له فى حفل الختام، وعضوية كل من الكاتب والسيناريست ناصر عبد الرحمن، والنجمة المغربية هدى الإدريسى، والمنتجة والمخرجة التونسية عبلة الأسود، والموسيقار خالد حماد، والناقدة الألمانية بريجيت بولاد، والمؤرخ اليونانى ينى ملارخونيديس.

كما يترأس المنتج الفلسطينى حسين القلا مسابقة الأفلام الروائية و التسجيلية القصيرة، وبعضوية النجمة التونسية عائشة عطية، والفنان تامر فرج.

ويترأس المخرج أحمد رشوان لجنة تحكيم مسابقة ١,٢,٣ سينما بعضوية الكاتبة والسيناريست شهيرة سلام، والمخرجة سلمى زكى، بينما تترأس الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالى للسينما مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، وبعضوية الدكتور معتز الشحرى، والدكتورة ليلى فخرى، ويترأس المخرج أشرف فايق مسابقة أفلام "الجيل زد" لأفلام شباب الدارسين والطلبة، وبعضوية مدير التصوير أيمن أبو المكارم، والناقد محمد الروبى.

وقال د. ياسر محب، إن المهرجان يسعى فى دورته الجديدة إلى تنشيط وتعزيز الفن السابع المصرى، مع فتح قنوات نقاش وتبادل ثقافى سينمائى جديدة وفعالة، تسهم بدورها فى دعم جهود الدولة لتنشيط حالة الوعى الفنى ودعم القوى الناعمة المصرية، وإثراء الحركة السينمائية والإبداعية والثقافية فى مصر، فضلاً عن السعى إلى جذب أنظار العالم إلى مصر بوصفها دولة مؤسسة ورائدة فى منظمة الفرنكوفونية ومتصلة بمختلف أنشطتها، من خلال التنافس المحمود بين نخبة من كبار الفنانين وصناع السينما بمصر والعالم من خلال المهرجان.

وأشار إلى أن الفعاليات ستقام بقاعات دار الأوبرا المختلفة، ومنها المسرح الصغير، وسينما الهناجر، وقاعتى سينما الحضارة، ومركز الإبداع الفنى، لكى يستمتع بها الجمهور.

يستهدف المهرجان تحقيق قيمة مضافة للساحة السينمائية والثقافية والإبداعية فى مصر، من خلال خلق مساحة للتعلم والنقاش والإطلاع والمشاركة، عبر تنمية وتنشيط تذوق الجمهور بمختلف اهتماماته لأشكال وإبداعات وموضوعات سينما الدول الفرنكوفونية.. مع إحداث حالة من الحراك الفنى والثقافى والتنويرى، من خلال جذب أشكال من السينما والأدب غير منتشرة بالضرورة فى دور العرض السينمائية والساحة الثقافية المصرية، وهى الثقافة الفرنكوفونية.