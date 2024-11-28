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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أول صور لمركب"سي ستوري" الغارقة بمرسي علم قبل إقلاعها بدقائق

مركب سي ستوري المنكوبة
مركب سي ستوري المنكوبة
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حصلت “البوابة نيوز” علي صور للانش المنكوب سي ستورين، حيث نرى اول صور للانش، وذلك قبل الاقلاع من مارينا الغردقة، الي الرحلة الأخيرة بدقائق قليلة، التي انتهت بغرق اللانش قبيل سواحل مدينة مرسي علم أثناء رحلة غطس سياحية وكان علي متنه 44 راكبا منهم 31 من الأجانب جنسيات مختلفة بالإضافة الي طاقم المركب المكون من 13 مصريا.

وأسفر الحادث عن 7 أشخاص في عداد المفقودين، حتى هذه اللحظة، منهم و 4 جثث، وانقاذ 33 راكبا من جنسيات مختلفة، حيث لم يتمكن بعض الركاب من الخروج من اللانش قبل غرقه، فيما تتواصل الجهات المختصة في إجراء تحقيقات موسعة للكشف عن كافة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

بينما أجرت جهات التحقيق مراجعة الموقف الفني للمركب، وتبين أن آخر تفتيش من السلامة البحرية كان في شهر مارس 2024 ، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب، مؤكدا على استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.

جدير بالذكر، أنه تم إنقاذ 33  راكبًا، كما تمكن مركب سياحي مجاور من إنقاذ عدد آخر من الركاب تصادف وجوده وقت الحادث اسمه “ستار جيت”، وتواصل الجهات المعنية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة، ورجال القوات البحرية البحث عن 7 اخرين في عداد المفقودين.

 وتعود الواقعة الي ورد بلاغ  إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 5:30 صباحاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد المركب، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر 2024 وحتى 29 نوفمبر 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.

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