كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات

يواصل منتخب السيدات لكرة الصالات معسكر مفتوح الذي بدأ من يوم 25 الماضي، ويستمر إلى الـ30 نوفمبر المقام في ضوء التحضيرات لتصفيات كأس العالم في نسختها الأولى، تحت قيادة كابتن نادر رشاد المدير الفني، وبالتنسيق مع كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

يأتي المعسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات للسيدات الذي تم تشكيله لأول مرة في التاريخ استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في الفلبين في صيف 2025.

إعلان الفيفا للبطولة

أعلن مجلس FIFA في الرابع من أكتوبر الماضي عن إطلاق بطولة جديدة وهي كأس العالم لكرة الصالات للسيدات تحت اسم "كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA"، وهي تعد إضافة الجديدة إلى عائلة البطولات العالمية للسيدات، والمقرر اقامتها العام المقبل وتحديدًا خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2025.

أين ستقام البطولة؟

ستقام البطولة في الفلبين بجنوب شرق آسيا

ما هي الاتحادات المشاركة في البطولة:

ستتمثل جميع الاتحادات الست في النسخة الأولى لكأس العالم لكرة القدم الصالات للسيدات:

AFC الاتحاد الاسيوي لكرة القدم

CAF الاتحاد الافريقي لكرة القدم

Concacaf اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم

CONMEBOL اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم

OFC اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم

UEFA الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

عدد المنتخبات المشاركة في البطولة

يشارك في المسابقة 16 منتخبًا، في الفترة من يناير إلى فبراير 2025، وستقام البطولة كل أربع سنوات.

مشاركة مصر في البطولة

يشارك منتخب مصر في بطولة إفريقيا بمشاركة 8 منتخبات إفريقية، والتي سيتأهل من خلالها منتخبون فقط إلى بطولة كأس العالم في نسخته الأولى 2025.

نظام بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA

سيتم تقسيم الفرق المشاركة الستة عشر إلى أربع مجموعات تحتوي كل منها على أربعة فرق، سيتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة إلى دور ربع النهائي، وسيتبع ذلك مباريات نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.

تاريخ البطولة

بالفعل، كأس العالم لكرة القدم الصالات للسيدات لم تُقم من قبل.

وفي الوقت الحالي هناك أربع بطولات نسائية عالمية منظمة من قبل الفيفا: كأس العالم للسيدات لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة لكرة القدم، وكأس العالم لكرة القدم الصالات للسيدات.