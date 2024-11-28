غرفة الأخشاب: معرض القاهرة الدولي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وزيادة الصادرات

أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث، وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية تنظيم المعارض المتخصصة التي تعمل على تنشيط الصادرات المصرية والاستفادة بالخبرات والتكنولوجيات المتطورة في كافة القطاعات الصناعية، مشيرا إلى أن تنظيم مصر لمعرض القاهرة الدولي للأخشاب والأثاث الخشبي وماكينات الأخشاب، يعد فرصة مثالية للتواصل مع كبار الخبراء والمتخصصين والمنتجين والموردين في مجال صناعة الأخشاب والماكينات من مختلف دول العالم.

وقال نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، إن المعرض سيسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار، واقتحام منتجات الأثاث والأخشاب المصرية لأسواق تصديرية عديدة، من خلال جمع المستثمرين وموردي وتجار الأخشاب المحليين والدوليين ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين وشركات البناء في مكان واحد، وهو ما يعزز من مكانة الأثاث ومنتجات الأخشاب المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة الخشب والأثاث، أن المعرض يمثل منصة تفاعلية وتسويقية كبيرة وفرصة للاطلاع على الفرص المتاحة وتقييم الإمكانيات الاستثمارية في هذا القطاع، مما يعزز النمو الاقتصادي، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في صناعة الأخشاب.

وأوضح المهندس علاء نصر الدين، أن معرض القاهرة الدولي للأثاث والأخشاب يستقطب كل عام عشرات الشركات الرائدة في صناعة الأخشاب وماكينات الأخشاب من مختلف دول العالم، ثم إنَّه يستعرض مجموعة واسعة من الأعمال القائمة على صناعة الأخشاب والأثاث، منها (آلات النجارة، وأدوات التشطيب، ومنتجات الأخشاب المتنوعة والإكسسوارات)، وهو ما يتيح أمام الزوار فرصة الاطلاع والتعرف إلى أحدث صيحات الأثاث والمفروشات والديكورات والمنتجات شبه الجاهزة وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد.

وقال نصر الدين، إن صناعة الأثاث المصري تتمتع بسمعة جيدة على المستويين الإقليمي والعالمي، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها هذه الصناعة، وعلي رأسها القفزات في أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة لم يسبقها مثيل، وارتفاع سعر الدولار الذي أثر مباشرة على استيراد الأخشاب، وهي المادة الأساسية في صناعة الأثاث و الموبيليا وفرش الأوت دوور.

وتوقع نصر الدين، أن تصل إيرادات سوق الأثاث المصري إلى نحو 463.20 مليون دولار بنهاية العام الجاري 2024، ثم إنَّه من المتوقع أن تحقق الإيرادات معدل نمو سنوي بنسبة 11.44%، مما يؤدي إلى حجم سوق متوقع يصل إلى 796.10 مليون دولار بحلول عام 2029.